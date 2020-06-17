17 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано наименьшее число новых случаев заражения коронавирусом за последние полтора месяца, сообщает оперативный штаб.
За сутки в России выявлено 7843 случая заражения. Это наименьшее количество новых случаев с 30 апреля, когда было зафиксировано 7099 случаев.
В общей сложности в России выявлен 553 301 случай заражения. В настоящее время в России насчитывается 241 181 пациент с коронавирусом. Выздоровели 304 342 человека, скончались 7 478 человек. За последние сутки от коронавируса вылечились 10 036 человек, скончались 194 человека.
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