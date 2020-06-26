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В России     26.06.2020 12:41

В России выявлено минимальное количество новых случаев COVID-19 с конца апреля

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Теги:  коронавирус  статистика 

26 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 6800 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Глава штаба, вице-премьер Татьяна Голикова, отметила, что суточный прирост заболевших стал минимальным с 29 апреля, когда было выявлено 5,8 тысячи случаев заражения за сутки.

Вице-премьер выразила надежду, что тенденция к снижению числа новых заболевших продолжится.

В тоже время Голикова отметила, что число умерших от коронавируса по-прежнему остается «достаточно большим», несмотря на все усилия регионов по спасению человеческих жизней.

«Важно тянуть человека до самого последнего, применять все возможные и невозможные меры для того, чтобы спасти человеческую жизнь», - заявила вице-премьер.

На 26 июня в России выявлено 620 794 случая заражения коронавирусом. Из них 384 152 человека выздоровели, 8 781 человек скончался.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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