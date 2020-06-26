26 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 6800 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
Глава штаба, вице-премьер Татьяна Голикова, отметила, что суточный прирост заболевших стал минимальным с 29 апреля, когда было выявлено 5,8 тысячи случаев заражения за сутки.
Вице-премьер выразила надежду, что тенденция к снижению числа новых заболевших продолжится.
В тоже время Голикова отметила, что число умерших от коронавируса по-прежнему остается «достаточно большим», несмотря на все усилия регионов по спасению человеческих жизней.
«Важно тянуть человека до самого последнего, применять все возможные и невозможные меры для того, чтобы спасти человеческую жизнь», - заявила вице-премьер.
На 26 июня в России выявлено 620 794 случая заражения коронавирусом. Из них 384 152 человека выздоровели, 8 781 человек скончался.
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