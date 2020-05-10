10 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 11 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 34 306 человек. Умерло 1915 человек.



В Москве подтверждено 109 740 случаев заболевания.