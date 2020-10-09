В России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

9 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



Это рекордное число новых случаев коронавируса за сутки за все время пандемии. Ранее максимум был зафиксирован 10 мая – 11 956 случаев.