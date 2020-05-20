20 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 8 764 случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксировано 308 705 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 85 392 человека, умерли – 2 972 человека.



В Москве подтверждено 152 306 случаев заражения коронавирусом.