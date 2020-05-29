29 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 572 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.



Всего по стране за все время выявлено 387 623 случая во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 223 992 человека.



За сутки вылечились 8 264 человека, всего вылечились 159 257 человек. За сутки умерли 232 человека. За весь период скончались 4 374 человека.



В России проведено уже более 10 миллионов тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 299 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 305 тысяч человек.