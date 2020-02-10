Другие материалы
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В России
12.02.2020, 08:28
В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом
12 февраля. Mossovetinfo.ru – Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главног...
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В России
11.02.2020, 16:36
Китайскую студентку, госпитализированную с коронавирусом в Тюмени, выписали после излечения
11 февраля. Mossovetinfo.ru – Китайская студентка, которая была госпитализирована в Тюмени из-за заболевания коронавирусом 2019-nCoV, выписана из больницы после излечения, сообщает РИА Новости со с...
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В России
10.02.2020, 17:11
Пациенты с коронавирусом в России готовятся к выписке
10 февраля. Mossovetinfo.ru – Два пациента у которых в России был диагностирован коронавирус чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова с...