12 февраля. Mossovetinfo.ru – Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.



По словам Юрчука, пациент из Китая находился на излечении с 26 января и получил весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий. Жена и дочь мужчины, как контактировавшие с ним лица, пробудут в больнице до 14 февраля.



Таким образом, в России не осталось лиц, у которых диагностировано заболевание коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Тюмени из больницы выписана после излечения китайская студентка, у которой был диагностирован коронавирус.