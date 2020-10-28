28 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Кроме того, от коронавируса вылечился 12 361 пациент, скончалось 346 человек из числа ранее заболевших. Это максимальное число умерших за сутки за все время пандемии.
С начала пандемии в России было зафиксировано 1 563 976 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 1 171 301 человек, скончалось 26 935 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые с 14 октября выявлено менее 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
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