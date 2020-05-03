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В России     03.05.2020 11:15

В России за сутки подтверждено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

3 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 16 639 человек. Умерло 1 280 человека.

В Москве подтверждено 68 606 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус 

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