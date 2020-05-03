3 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 16 639 человек. Умерло 1 280 человека.



В Москве подтверждено 68 606 случаев заболевания.