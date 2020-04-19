19 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Подтверждено 6060 случаев заболевания в 78 регионах. Это максимальное число для России за все время пандемии.



Всего в России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3 291 человек, скончался – 361.