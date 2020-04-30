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В России     30.04.2020 08:54

В России за сутки проведено 194 тысячи тестов на коронавирус

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – ЗА прошедшие сутки в России проведено 194 тысячи тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности в России проведено уже 3,49 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением находится 208 тысяч человек.

На 29 апреля в России было выявлено 99 399 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 10 286 человек, скончались 972 человека.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование 

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