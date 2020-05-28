28 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлен 8 371 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.



Всего по стране за все время выявлен 379 051 случай во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 223 916 человек.



За сутки вылечились 8 785 человек, всего вылечились 150 993 человека. За сутки умерли 174 человека. За весь период скончались 4 142 человека.



В России проведено уже более 9,7 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 285 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 300,3 тысячи человек.