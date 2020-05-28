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В России     28.05.2020 10:36

В России за сутки выявили 8 371 новый случай заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

28 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлен 8 371 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

Всего по стране за все время выявлен 379 051 случай во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 223 916 человек.

За сутки вылечились 8 785 человек, всего вылечились 150 993 человека. За сутки умерли 174 человека. За весь период скончались 4 142 человека.

В России проведено уже более 9,7 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 285 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 300,3 тысячи человек.


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Теги: 
коронавирус 

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