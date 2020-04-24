24 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5849 случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.



В Москве число заболевших достигло 36 867 человек. Вылечились 2735 человек, скончались – 325.