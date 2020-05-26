26 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки подтверждено 8 915 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 362 342 случая во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 227 406 человек.



За сутки вылечились 12 331 человек, всего вылечились 131 129 человек. За сутки умерли 174 человека. За весь период скончался 3 807 человек.



В России проведено уже более 9,1 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 215 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 292 тысячи человек.