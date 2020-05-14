В России 14.05.2020, 10:35 В России за сутки выявлено 9 974 случая заражения коронавирусом

14 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 9 974 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в России зафиксировано 252 245 случаев зар...

В России 14.05.2020, 08:59 Ученикам выпускных классов разрешат выбирать количество предметов на ЕГЭ

14 мая. Mossovetinfo.ru – В ходе сдачи Единого государственного экзамена ученикам выпускных классов разрешат сдавать экзамены только по тем предметам, которые необходимы им для поступления в ВУЗ, ...