16 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего зафиксировано 272 043 случая заболевания во всех 85 регионах России. От коронавируса вылечились 63 166 человек, умерли - 2 537 человек.



В Москве подтверждено 138 969 случаев заражения коронавирусом