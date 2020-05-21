21 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 8 849 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксировано 317 554 случая заболевания. От коронавируса вылечились 92 681 человек, умерли – 3 099 человек.



В Москве подтверждено 155 335 случаев заражения коронавирусом.