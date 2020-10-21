21 октября. Mossovetinfo.ru – В России за прошедшие сутки выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также сообщается, что за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 10 952 человека, скончались - 317 человек. Это новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. Предыдущий антирекорд был установлен 14 октября, когда за сутки от коронавируса в России скончались 2896 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве, впервые с начала июня от коронавируса скончалось более 60 человек.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 096 560 человек, скончалось 24 952 человека.
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