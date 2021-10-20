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В России     20.10.2021 11:52

В России за сутки зафиксировано 1 028 смертей из-за COVID-19, это максимум за пандемию

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Теги:  коронавирус  СOVID-19 

20 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки умерли 1028 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум за все время пандемии.

В Москве за сутки скончались 76 человек с коронавирусом. За сутки в столице госпитализировано 1 529 человек, на ИВЛ находятся 649 пациентов.

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Теги: 
коронавирус  СOVID-19 

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