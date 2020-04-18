18 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего в России зарегистрировано 36 793 случая заболевания. За весь период вылечились 3057 человек, умерли – 313. В Москве зафиксировано 2754 случая заболевания.
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