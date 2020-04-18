18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 2649 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в городе подтверждено 20754 случая заболевания. Вылечились 1679 человек, скончались – 148. В России зафиксировано 36 793 случая заражения коронавирусом.



В субботу, 18 апреля, новыми указами мэра Москвы приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков.