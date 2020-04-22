22 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 00 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 4420 человек, скончались – 513 человек.