22 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 00 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 4420 человек, скончались – 513 человек.
11:57 Город (Москва и область) 2/3 умерших от коронавируса в Москве не обратились вовремя за медпомошью - власти
11:42 Общество Две трети россиян намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию - опрос
10:38 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки зафиксирован 631 новый случай заражения коронавирусом
10:36 Город (Москва и область) Число зараженных корнавирусом в Москве превысило 31 тысячу человек
10:35 В России В России за сутки зафиксировано 5236 случаев заболевания коронавирусом
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии