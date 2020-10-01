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В России     01.10.2020 12:23

В России за сутки выявлено максимальное число случаев коронавируса с 7 июня

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Теги:  коронавирус 

1 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 8 945 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимальное число новых случаев с 7 июня, когда было зафиксировано 8985 случая заболевания.

За сутки в России полностью выздоровело 5 985 человек. От коронавируса за сутки умерли 169 человек.

Всего в стране выявлен 1 185 231 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

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Теги: 
коронавирус 

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