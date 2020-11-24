24 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончался 491 человек, сообщает оперативный штаб.



Это новый рекорд суточной смертности от коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 ноября, когда за сутки от коронавируса скончались 463 человека.



Кроме того, сообщается, что за сутки в России выявлено 24 326 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 23 226 человек из числа ранее заболевших.