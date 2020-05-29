29 мая. Mossovetinfo.ru – В России за стуки зафиксировано 232 случая смерти в результате заражения коронавирусом, это наибольшее количеством смертных случаев за все время пандемии.



Ранее наибольшее количество смертных случаев в результате заражения коронавирусом было зафиксировано 26 и 28 мая – по 174 случая смерти. Всего с середины мая показатели смертности от коронавируса обновили максимум 4 раза.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в России в мае. Также об ожидающемся росте числа смертных случаев в мае заявил мэр Москвы Сергей Собянин.