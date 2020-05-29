 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
В России     29.05.2020 11:03

В России за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  смертность 

29 мая. Mossovetinfo.ru – В России за стуки зафиксировано 232 случая смерти в результате заражения коронавирусом, это наибольшее количеством смертных случаев за все время пандемии.

Ранее наибольшее количество смертных случаев в результате заражения коронавирусом было зафиксировано 26 и 28 мая – по 174 случая смерти. Всего с середины мая показатели смертности от коронавируса обновили максимум 4 раза.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в России в мае. Также об ожидающемся росте числа смертных случаев в мае заявил мэр Москвы Сергей Собянин.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  смертность 

Возврат к списку

Лента новостей

11:03 В России В России за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса

10:43 Город (Москва и область) В Подмосковье число случаев заражения короанвирусом превысило 37 тысяч

10:39 Город (Москва и область) В Москве за сутки выявлено 2 332 случая заражения коронавирусом

10:36 В России В России выявлено уже более 387 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:22 Город (Москва и область) «Яндекс.Карты» опубликовали график прогулок москвичей

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru