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В России     24.09.2021 12:02

В России зафиксирован максимум по смертности от коронавируса за сутки

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Теги:  коронравирус  COVID-19  статистика  смертность 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 828 человек. Днем ранее в результате заболевания скончались 820 человек.

За прошедшие сутки в России было выявлено 21 379 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, от коронавируса вылечились 15 828 человек из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронравирус  COVID-19  статистика  смертность 

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