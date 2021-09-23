Другие материалы
-
В России
24.09.2021, 12:02
В России зафиксирован максимум по смертности от коронавируса за сутки
24 сентября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса, сообщает опер...
-
В России
23.09.2021, 15:01
Россия начала подготовку к высадке человека на Луну
23 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия начала подготовку к высадке человека на Луну, Роскосмос объявил тендер на прора...
-
В России
23.09.2021, 09:44
Рособрнадзор выступил против полного отказа от ЕГЭ
23 сентября. Mossovetinfo.ru – В Рособрнадзоре выступили против полного отказа от ЕГЭ, поскольку это может привести к...