11 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, зафиксировано 13 634 случаев заболевания. Днем ранее было выявлено 12 846 случаев коронавируса.



За последние сутки в России подтверждено 149 летальных случаев. За весь период по России умерло 22 597 человек.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 240 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 020 442.



Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев. В Москве за сутки выявлено более 4,5 тысячи случаев коронавируса.