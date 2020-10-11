11 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, зафиксировано 13 634 случаев заболевания. Днем ранее было выявлено 12 846 случаев коронавируса.
За последние сутки в России подтверждено 149 летальных случаев. За весь период по России умерло 22 597 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 240 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 020 442.
Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев. В Москве за сутки выявлено более 4,5 тысячи случаев коронавируса.
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