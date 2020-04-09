Другие материалы
-
В России
09.04.2020, 11:01
Тесты на коронавирус делают более 200 лабораторий в больницах и 22 частные лаборатории
9 апреля. Mossovetinfo.ru – Тестирование на коронавирус в России помимо лабораторий Роспотребнадзора делают более 200 лабораторий в государственных клиниках и 22 частные лаборатории, сообщает пресс...
-
В России
09.04.2020, 10:48
В России зафиксировано 10 131 случаев заражения коронавирусом
9 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусно...
-
В России
09.04.2020, 10:17
Курс доллара на бирже упал ниже 74 рублей впервые с 17 марта
9 апреля. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на торгах на Московской бирже упал ниже 74 рублей впервые с 17 марта, следует из данных торгов. В настоящий момент цена доллара приближается к 73 руб...