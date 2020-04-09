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В России     09.04.2020 10:48

В России зафиксировано 10 131 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 131 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

В Москве за прошедшие сутки выявлено 857 новых случаев заражения.


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Теги: 
коронавирус 

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