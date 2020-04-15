15 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 3388 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Вылечились 1976 человек, умерли - 198.
В Москве за сутки подтверждено 1774 случаев заражения. Всего в столице зафиксировано 14 776 случая заболевания.
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