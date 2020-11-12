13 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 21 938 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число случаев заражения за сутки за все время пандемии.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 18 735 человек, скончались в результате заболевания 411 человек.



Всего с начала пандемии в России был выявлен 1 880 551 случай заражения коронавирусом. 1 406 903 пациента вылечились, 32 443 человек скончались.