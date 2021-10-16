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В России     16.10.2021 11:24

В России зафиксировано максимальное число новых случаев СOVID-19 и смертей за все время пандемии

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

16 октября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено максимальное число новых случаев коронавируса и смертей за все время пандемии.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки выявлено 33208 заболевших, от коронавируса умерли еще 1002 человека.

В Москве третий день подряд фиксируется более 6,5 тысячи новых случаев заболевания, умерли 72 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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