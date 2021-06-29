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В России     29.06.2021 11:33

В России зафиксировано максимальное число смертей за сутки за все время пандемии

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика  смертность 

29 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России было выявлено 20 616 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За сутки от коронавируса скончались 652 человека. Это максимальное число умерших за сутки за все время пандемии. Предыдущий максимум по количеству умерших был зафиксировано 25 июня, когда за сутки от коронавируса скончались 619 человек.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 14 697 пациентов из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика  смертность 

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