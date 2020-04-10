10 апреля, Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1786 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тысяч 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.



В Москве за прошедшие сутки выявлено 1124 новых случая заражения.