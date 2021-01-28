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В России     28.01.2021 10:59

В России запретили ретушировать фотографии на паспорт

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Теги:  паспорт  МВД  регламент  изменения 

28 января. Mossovetinfo.ru – В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов, сообщает «Российская газета».

Одним из основных требований нового регламента является запрет на ретуширование фотографий для паспорта. Запрещено фотографироваться на паспорт в контактных линзах, меняющих цвет глаз. Если же человек фотографируется в очках, то они не должны иметь затемненные стекла, а оправа не должна закрывать глаза.

Кроме того, на паспорт запрещается фотографироваться в форменной одежде, в верхней одежде и в шарфах, закрывающих нижнюю часть лица. Допускается фотографирование в головном уборе, если он носится по религиозным убеждениям, однако головоной убор не должен закрывать овал лица.

Также по новому регламенту изменились реквизиты госпошлин за изготовление паспорта и форма подачи заявления. Помимо этого, появилась возможность сделать временное удостоверение личности на время изготовления паспорта

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Теги: 
паспорт  МВД  регламент  изменения 

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