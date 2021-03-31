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В России     31.03.2021 09:19

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  животные 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Первая в мире вакцина от коронавируса для животных зарегистрирована в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Россельхознадзора Константина Савенкова.

Вакцина, получившая название «Карнивак-Ков», разработана ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», подведомственным Россельхознадзору. Вакцина предназначена для плотоядных животных.

Испытания, в которых использовались собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные, показали безвредность и эффективность вакцины. Антитела к коронавирусу после использования вакцины возникли у 100% животных, задействованных в эксперименте.

По словам Савенкова, антитела у животных возникают на срок не менее 6 месяцев, однако изучение этого вопроса еще продолжается.

Замглавы Россельхознадзора отметил, что интерес к новой вакцине проявляют в разных странах: в США, Канаде, Австрии, Польши, Греции, Сингапура.

Случаи заражения животных, в том числе домашних животных, неоднократно отмечены по всему миру. Применение вакцины позволит ограничить возникновение новых мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче.

Ранее глава института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал об опасности заражения домашних животных коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  животные 

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