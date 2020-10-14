14 октября. Mossovetinfo.ru – В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, созданная новосибирским центром «Вектор», об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
О создании первой российской вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, президент Путин объявил 11 августа. В настоящее время эта вакцина проходит пострегистрационные испытания.
Кроме того, по словам Путина, на подходе третья российская вакцина от коронавируса, которая разрабатывается центром имени Чумакова.
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