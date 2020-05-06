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В России     06.05.2020 12:53

В российских больницах находится более 80 тысяч пациентов с коронавирусом - Минздрав

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Теги:  коронавирус  статистика 

6 мая. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в российских больницах находится более 80 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Это не только с ковидной инфекцией, это те, кто поступает и в том числе с неуточненным диагнозом, и с внебольничными пневмониями всех этимологических причин», - рассказал министр здравоохранения.

Также Мурашко отметил, что около 4 тысяч из этих пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в стране развернуто 126 тысяч коек – это примерно 10% от всего коечного фонда в российских больницах.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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