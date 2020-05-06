6 мая. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в российских больницах находится более 80 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.



«Это не только с ковидной инфекцией, это те, кто поступает и в том числе с неуточненным диагнозом, и с внебольничными пневмониями всех этимологических причин», - рассказал министр здравоохранения.



Также Мурашко отметил, что около 4 тысяч из этих пациентов находятся в тяжелом состоянии.



Для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в стране развернуто 126 тысяч коек – это примерно 10% от всего коечного фонда в российских больницах.