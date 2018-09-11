11 сентября. Mossovetinfo.ru – Отдельные блоки для осужденных по экономическим преступлениям будут созданы в российских тюрьмах, сообщает РИА Новости со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
По словам Титова, его аппарат обратился в ФСИН с предложением создать для осужденных по экономическим преступлениям отдельное исправительное учреждение. Однако представители ФСИН ответили, что данная инициатива требует слишком больших инвестиций, поэтому на данный момент создание подобного учреждения невозможно. В связи с этим было принято компромиссное решение – создать в российских тюрьмах отдельные блоки для «экономических» заключенных.
Титов поблагодарил ФСИН за такую позицию и заявил, что сейчас обвиняемых в экономических преступлениях часто сажают в камеры к уголовникам, чтобы создать им невыносимые условия и выбить признание. Создание отдельных блоков для таких заключенных поможет серьезно улучшить ситуацию.
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