Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     11.09.2018 12:20

В российских тюрьмах появятся отдельные блоки для «экономических» заключеных

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСИН  заключенные  экономические преступления 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Отдельные блоки для осужденных по экономическим преступлениям будут созданы в российских тюрьмах, сообщает РИА Новости со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По словам Титова, его аппарат обратился в ФСИН с предложением создать для осужденных по экономическим преступлениям отдельное исправительное учреждение. Однако представители ФСИН ответили, что данная инициатива требует слишком больших инвестиций, поэтому на данный момент создание подобного учреждения невозможно. В связи с этим было принято компромиссное решение – создать в российских тюрьмах отдельные блоки для «экономических» заключенных.

Титов поблагодарил ФСИН за такую позицию и заявил, что сейчас обвиняемых в экономических преступлениях часто сажают в камеры к уголовникам, чтобы создать им невыносимые условия и выбить признание. Создание отдельных блоков для таких заключенных поможет серьезно улучшить ситуацию.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСИН  заключенные  экономические преступления 

Возврат к списку

Лента новостей

13:26 Общество Директор Росгвардии Золотов вызвал Навального на поединок

13:11 В России В работе сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой

12:20 В России В российских тюрьмах появятся отдельные блоки для «экономических» заключеных

11:32 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за велопарада 16 сентября

10:43 Город (Москва и область) Новая навигация появилась на всех платформах МЦК

Актуальные материалы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра

23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов

20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве

19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru