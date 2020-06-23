23 июня. Mossovetinfo.ru – Глава Росстата Павел Малков объяснил расхождения в данных по смертности от коронавируса в апреле с данными оперативного штаба.
В интервью РБК Малков пояснил, что оперативный штаб публикует оперативные данные, а Росстат дает данные, полученные из единого госреестра ЗАГСов. На момент смерти человека от коронавируса, может еще не быть медицинского свидетельства о смерти, или данные могут быть еще не занесены в базу данных.
Кроме того, в некоторых регионах не обязательно регистрировать смерть в ЗАГСЕ для захоронения умершего, достаточно справки из медицинского учреждения. В связи с этим многие граждане откладывали поход в ЗАГС из-за введенных ограничений.
Малков также отметил, что данные Росстата по смертности от коронавируса, еще будут уточняться.
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