23 июня. Mossovetinfo.ru – Глава Росстата Павел Малков объяснил расхождения в данных по смертности от коронавируса в апреле с данными оперативного штаба.



В интервью РБК Малков пояснил, что оперативный штаб публикует оперативные данные, а Росстат дает данные, полученные из единого госреестра ЗАГСов. На момент смерти человека от коронавируса, может еще не быть медицинского свидетельства о смерти, или данные могут быть еще не занесены в базу данных.



Кроме того, в некоторых регионах не обязательно регистрировать смерть в ЗАГСЕ для захоронения умершего, достаточно справки из медицинского учреждения. В связи с этим многие граждане откладывали поход в ЗАГС из-за введенных ограничений.



Малков также отметил, что данные Росстата по смертности от коронавируса, еще будут уточняться.