20 мая. Mossovetinfo.ru – Глава РЖД Олег Белозеров представил коллективу Московской железной дороги нового руководителя, которым стал Михаил Глазков.



Бывший руководитель МЖД Владимир Молдавер стал старшим советником президента РЖД.



Глазков ранее занимал различные должности на Октябрьской железной дороге, а в 2018 году возглавил специальное управление РЖД.