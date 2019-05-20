20 мая. Mossovetinfo.ru – Глава РЖД Олег Белозеров представил коллективу Московской железной дороги нового руководителя, которым стал Михаил Глазков.
Бывший руководитель МЖД Владимир Молдавер стал старшим советником президента РЖД.
Глазков ранее занимал различные должности на Октябрьской железной дороге, а в 2018 году возглавил специальное управление РЖД.
16:58 Город (Москва и область) На первом участке Некрасовской ветки метро запустили пробный поезд
16:35 В России В РЖД назначили нового руководителя Московской железной дороги
15:48 Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
14:27 В мире Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
14:06 Город (Москва и область) Для летнего отдыха детей в Москве подготовили более тысячи мероприятий
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая
10:20 Город (Москва и область) Велофестиваль и полумарафон: какие улицы перекроют в Москве 18 и 19 мая
16:26 Город (Москва и область) Расписание электричек на Белорусском направлении МЖД изменилось до 21 мая