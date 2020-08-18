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В России     18.08.2020 08:34

В семи российских регионах иммунитет к коронавирусу есть боле чем у 20% жителей

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  иммунитет  исследования 

18 августа. Mossovetinfo.ru – В семи российских регионах более чем у 20% жителей выявлен иммунитет к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Более 20% жителей обладают иммунитетом к COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях.

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к коронавирусу в разных регионах России. В 23 регионах России уже проведено в общей сложности 65 тысяч тестов, еще в трех регионах исследование подходит к концу, там сделано 9 тысяч тестов. В среднем в каждом регионе обследовано от 2800 до 3200 человек.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  иммунитет  исследования 

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