18 августа. Mossovetinfo.ru – В семи российских регионах более чем у 20% жителей выявлен иммунитет к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Более 20% жителей обладают иммунитетом к COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях.
Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к коронавирусу в разных регионах России. В 23 регионах России уже проведено в общей сложности 65 тысяч тестов, еще в трех регионах исследование подходит к концу, там сделано 9 тысяч тестов. В среднем в каждом регионе обследовано от 2800 до 3200 человек.
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