22 февраля. Mossovetinfo.ru – Специальная телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес будет создана в Следственном комитете РФ, поручение о ее создании дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщается на официальном сайте ведомства.
Кроме того, сообщается, что Бастрыкин будет регулярно проводить личный прием представителей бизнеса, где предприниматели смогут обратиться по вопросам расследования уголовных дел в сфере предпринимательства.
Данные решения приняты после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в рамках которого Путин призвал ограничить давление на бизнес.
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