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В России     20.01.2021 10:42

В Совете Федерации разъяснили, кто из медиков сможет о уйти на пенсию досрочно в связи с COVID-19

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Теги:  Совет Федерации  врачи  коронавирус  COVID-19  пенсия 

20 января. Mossovetinfo.ru – Медики, которые работали с коронавирусными больными, смогут выйти на пенсию раньше срока, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяну Кусайко.

Согласно постановлению правительства, один месяц работы с коронавирусными больными равен трем месяцам обычной работы врачей. Всем медикам, работавшим с COVID-пациентами трудовой стаж будет пересчитан.

При этом, речь идет не только в врачах и медработниках, которые работали в стационарах, но и тех, кто работал с коронавирусными больными амбулаторно.

Ранее Кусайко в интервью НСН рассказала, что часть российских врачей получит право досрочного выхода на пенсию.

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Теги: 
Совет Федерации  врачи  коронавирус  COVID-19  пенсия 

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