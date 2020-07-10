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В России     10.07.2020 11:55

В ВОЗ не исключили, что в России могут снова ввести ограничения из-за коронавируса

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  ограничения 

10 июля. Mossovetinfo.ru – В России могут вновь ввести ограничения, если коронавирус вновь начнет активно распространятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Если начнут расти случаи — другого способа просто не будет. Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», - заявила Вуйнович.

По мнению Вуйнович, угроза нового распространения вируса и возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство от коронавируса.

На 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заражения коронавирусом. 489 068 человек выздоровели, 11 017 человек скончались.

Ограничения, введенные в России из-за коронавируса, начали снимать во второй половине мая. Снятие ограничений происходит в несколько этапов. В частности, в Москве очередную часть ограничений снимут 13 июля и 1 августа.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  ограничения 

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