21 сентября. Mossovetinfo.ru - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге поблагодарил Россию за разработку вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает РИА Новости.



По итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, Клюге отметил, что в ВОЗ очень ценят усилия России по созданию вакцины от коронавируса. При этом Клюге назвал разработанную в России вакцину «эффективной и безопасной».



Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. Перед этим вакцина прошла две стадии клинических испытаний. С 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса, которая проводится в рамках пострегистрационных испытаний.