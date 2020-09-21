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В России     21.09.2020 14:25

В ВОЗ поблагодарили Россию за создание «эффективной и безопасной» вакцины от COVID-19

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  вакцина 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге поблагодарил Россию за разработку вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, Клюге отметил, что в ВОЗ очень ценят усилия России по созданию вакцины от коронавируса. При этом Клюге назвал разработанную в России вакцину «эффективной и безопасной».

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. Перед этим вакцина прошла две стадии клинических испытаний. С 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса, которая проводится в рамках пострегистрационных испытаний.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  вакцина 

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