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В России     25.05.2021 13:21

Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19

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Теги:  Якутия  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

25 мая. Mossovetinfo.ru — В Якутии сотрудников, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, будут отстранять от работы, а предприятия, не обеспечившие вакцинацию, будут штрафовать, сообщается на официальном информационном портале Якутии.

Глава региона Айсен Николаев на совещании республиканского оперштаба сообщил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии об обязательной иммунизации населения от коронавируса.

В связи с этим муниципальным властям поставлена задача выпустить нормативные акты об обязательной вакцинации

Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.

Кроме того, для сохранения здоровья беременных женщин, прививать от коронавируса будут всех членов их семей.

Работодатели, которые не обеспечат обязательную вакцинацию будут оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. А работники, которые необоснованно откажутся от вакцинации, могут быть не допущены к работе.


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Теги: 
Якутия  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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