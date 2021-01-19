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В России     19.01.2021 17:55

Вакцина «ЭпиВакКорона» показала стопроцентную эффективность - Роспотребнадзор

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация  ЭпиВакКорона  испытания  Роспотребнадзор 

19 января. Mossovetinfo.ru – Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», по итогам 1-й и 2-й фаз клинических испытаний показала стопроцентную иммунологическую эффективность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Сообщается, что схема применения препарата подразумевает двукратное внутримышечное введение с интервалом между инъекциями от 14 до 21 дня. При этом, если человек ранее переболел коронавирусом и имеет антитела, можно привиться одним компонентом вакцины.

Отмечается, что применение одного компонента вакцины не будет давать устойчивого иммунного ответа, однако этот вопрос требует дополнительного изучения.

О регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» президент России Владимир Путин объявил 13 октября 2020 года. В ноябре начались пострегистрационные испытания вакцины. В них принимает участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. На серийное производство вакцины планируется выйти в феврале.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация  ЭпиВакКорона  испытания  Роспотребнадзор 

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