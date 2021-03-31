 
Актуальные темы: коронавирус
В России     31.03.2021 13:41

Вакцина от коронавируса для животных уже доступна для заказа - Россельхознадзор

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  животные  вакцина  вакцинация  Россельхознадзор 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Вакцина от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» уже доступна для заказа на коммерческой основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

Заказать вакцину можно в институте, который разработал препарат - ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Стоимость двух доз вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день.

При этом, по словам Милано, Россельхознадзор не видит необходимости в массовой вакцинации животных от коронавируса, так как пока нет научно подтвержденных случаев передачи COVID-19 от домашних животных к человеку. Однако в зверохозяйствах в качестве профилактической меры вакцинация животных может быть использована.

Ранее стало известно, что в России разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  животные  вакцина  вакцинация  Россельхознадзор 

Возврат к списку

Лента новостей

13:58 Власть Песков прокомментировал вероятность третьей волны коронавируса в России

13:41 В России Вакцина от коронавируса для животных уже доступна для заказа - Россельхознадзор

13:27 Город (Москва и область) С 1 апреля Московская канатная дорога переходит на летний режим работы

12:52 Город (Москва и область) В ЦАО до конца 2024 года переселят 30% участников реновации

12:39 Другое Диетолог рассказала о допустимом количестве кофе в день

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru