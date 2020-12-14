14 декабря. Mossovetinfo.ru - Вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России сообщил на онлайн-форуме «Единой России» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко также заявил, что вакцинация - это тот путь, который должен остановить распространение коронавируса.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. В Москве масштабная вакцинация стартовала 5 декабря. Первоначально записаться на вакцинацию в Москве могли врачи, учителя и сотрудники социальных служб. С 14 декабря запись на вакцинацию открылась для работников сферы торговли и услуг, а также сотрудники МФЦ и работники культуры.
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