22 сентября. Mossovetinfo.ru - Вакцина от коронавируса « ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, будет зарегистрирована к 15 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В настоящее время проходят клинические испытания вакцины. Одновременно вместе с ней проходят испытания китайской вакцины Sinopharm и англо-шведской разработки AstraZeneca. Кроме того, в Москве проходят пострегистрационные испытания первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



Также ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.