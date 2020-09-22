22 сентября. Mossovetinfo.ru - Вакцина от коронавируса « ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, будет зарегистрирована к 15 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В настоящее время проходят клинические испытания вакцины. Одновременно вместе с ней проходят испытания китайской вакцины Sinopharm и англо-шведской разработки AstraZeneca. Кроме того, в Москве проходят пострегистрационные испытания первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Также ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.
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