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В России     22.09.2020 12:02

Вакцина центра «Вектор» будет зарегистрирована в России к 15 октября

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Теги:  коронавирус  вакцина  Роспотребнадзор  регистрация 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Вакцина от коронавируса « ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, будет зарегистрирована к 15 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время проходят клинические испытания вакцины. Одновременно вместе с ней проходят испытания китайской вакцины Sinopharm и англо-шведской разработки AstraZeneca. Кроме того, в Москве проходят пострегистрационные испытания первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  Роспотребнадзор  регистрация 

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